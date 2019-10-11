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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп выдвинул на пост посла в РФ первого заместителя Помпео

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп выдвинул на пост посла в РФ первого заместителя Помпео
фото: pixabay.com

В пятницу, 11 октября, в Белом доме официально подтвердили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул на пост посла страны в России первого заместителя американского госсекретаря.

Согласно последней информации, речь идет о первом заме главы Госдепа Майка Помпео Джоне Салливане, передает сегодня "Росбалт".

Отметим, что Салливан станет послом США в Российской Федерации, если его кандидатура будет утверждена сенатом. Отметим, что дипломату на посту первого замгоссекретаря уже не раз приходилось заниматься вопросами, которые были связаны с Россией.

ЕТ

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