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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин рассказал, от кого зависит мир на Украине

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал, от кого зависит мир на Украине
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Ашхабаде рассказал, на ком лежит ответственность за установление мира на Украине.

Путин рассказал, как ему сломали нос

Путин рассказал, как ему сломали нос

Российский лидер заявил, что в первую очередь прекращение всех конфликтов на территории Украины и установление мира зависит от действующих властей страны, передаёт РенТВ. Стенограмму его заявления опубликовали на официальном сайте Кремля.

«В значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», - сказал президент России.

АБ

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