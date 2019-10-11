Путин рассказал, от кого зависит мир на Украине

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11 октября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Ашхабаде рассказал, на ком лежит ответственность за установление мира на Украине.

Путин рассказал, как ему сломали нос

Российский лидер заявил, что в первую очередь прекращение всех конфликтов на территории Украины и установление мира зависит от действующих властей страны, передаёт РенТВ. Стенограмму его заявления опубликовали на официальном сайте Кремля.

«В значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», - сказал президент России.