Зюганов выступил за смертную казнь для убийц женщин и детей

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11 октября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Геннадий Зюганов выразил мнение, что те, кто убивает детей и женщин, достойны смертной казни. Таким образом политик прокомментировал предложение отменить в стране мораторий на смертную казнь.

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Предложение о возвращении в России смертной казни поступило после убийства девятилетней девочки в Саратове, передаёт РИА Новости. При этом общественные мнения разделились: часть выступает за то, чтобы не принимать необдуманных решений, когда «нервы накалены до предела».

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью... Террористы, бандиты, убийцы должны осознавать и нести полноту ответственности», - считает Зюганов.