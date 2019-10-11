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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
Согласно последним данным, подготовка к саммиту в настоящий момент идет на уровне помощников президентов, передает РИА "Новости".
 
По словам Дмитрия Пескова, которые он произнес ранее сегодня в рамках разговора с журналистами, вышеуказанную работу еще предстоит завершить, после чего главы государств будут самостоятельно принимать решение по точной дате встречи в "нормандском формате".
ЕТ

//картина дня

Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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