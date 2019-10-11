//Политика 13+
В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате
11 октября 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика 13+
11 октября 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фундаментальная наука российской же власти не нужна. В 2024 году можно будет гулять на поминках. Государственные академии наук в России влачат жалкое…
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что займётся вопросом территориальной принадлежности Крымского полуострова сразу после урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также на весь юг Украины. С соответствующим прогнозом выступил политик Дмитрий Корчинский.
Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Общество
Это одна из самых удивительных историй в летописи покорений Эвереста. В 1999-м 63-летний Борис Коршунов шел на рекорд – мог стать самым возрастным…
Наталья Лесниковская родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Золото Трои», «Ловушка»…
Ясновидящая Ванга в свое время сделала прогноз о том, что в XXII столетии люди повстречаются с инопланетянами. Такое утверждение содержится…
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть. Эксперт напомнил людям, мечтающим избавиться от лишних…
Русская псовая борзая – правила дрессировки, возможные заболевания...
Специалисты из журнала Forbes опубликовали рейтинг российских городов, которые за последнее десятилетие совершили серьезный скачок в качестве жизни, культуре…
Банк России в пятницу, 11 октября, сообщил, что внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября составил 471,6 млрд долларов, увеличившись на 3,7 процента…
Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о приближении сердечного приступа. Соответствующую информацию огласили специалисты в сфере кардиологии, говорится в материале…
В Народной милиции ДНР раскрыли подробности произошедшего минувшей ночью боестолкновения между представителями полка «Азов» (запрещенная в России организация)…
В пятницу, 11 октября, NASA выразило соболезнования в связи с кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова. Соответствующее заявление было опубликовано ранее сегодня…
Светлану Прокопьеву судят за оправдание терроризма из-за её высказывания в эфире радио. Александру Левину дали два года условно за то, что он смотрел трансляцию митингов…
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в пятницу, 11 октября, заявила, что восстановить заблокированный аккаунт в Instagram, созданный ранее пользователями в поддержку…
Телеведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева парировала президенту Украины. Накануне тот назвал ее опасной.
В одном из торговых центров в центре Манчестера ножевые ранения получили пять человек. Служба "скорой помощи" северо-западного региона в пятницу, 11 октября, сообщила…
С 18 октября 2019 года США вводят экономические санкции против Евросоюза в размере 6, 8 миллиарда евро в год – таков объем дополнительных поборов, которыми обложат…
В онлайн-сервисах и мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой. Сообщается, что из-за технических неполадок клиенты не могли выполнить перевод средств, а также…
Сегодня стало известно, что похороны легендарного космонавта Алексея Леонова пройдут в присутствии роты почетного караула и военного оркестра, играющего государственный…
Официальный Берлин ждет, что Анкара будет придерживаться соглашений с Евросоюзом. Это была реакция на угрозы Эрдогана пустить сирийских беженцев в Европу, если ЕС не…
В мире
Прототип боевой летающей тарелки выставлен на выставке вертолетов. Она прошла в Китае. Фото летательного аппарата появилось в социальных сетях.
Вчера в отборочном турнире ЕВРО-2020 сборная России разгромила Шотландию 4:0. В интервью еженедельнику «Аргументы недели» ведущий научный сотрудник института…
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Владельцы собак делятся на просто владельцев собак и на собачников. В чем разница? Собачник - это тоже владелец собаки. Но одновременно - он в той или иной степени кретин…
Вот уже на протяжении семи лет по инициативе ООН 11 октября во всём мире отмечают Международный день девочек. Однако цель праздника – вовсе не восхваление юных…
34-летняя актриса Кира Найтли появилась на премьере своего нового фильма и продемонстрировала фигуру через месяц после рождения второго ребенка. Поклонники пришли…
Покров Пресвятой Богородицы — православный праздник, которые все верующие отмечают 14 октября. В этот день христиане вспоминают о чуде, которое случилось в 910 году.
Разговоры о возможном переезде Герцога и герцогини Сассекской из Англии не перестают утихать. Но если раньше предполагаемым местом жительства монаршей четы считались США,…
Москвичей и гостей столицы предупредили о барической "пиле" в грядущие выходные. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня ведущий специалист центра погоды…
Стало известно о жителе Санкт-Петербурга, который совершил неудачную попытку побега из отделения полиции в Кировском районе. Мужчина попытался выпрыгнуть из окна…
Общество
В Москве умер советский космонавт Алексей Леонов – первый в мире человек, совершивший выход в открытый космос. Леонов скончался в возрасте 85 лет.
Американские специалисты выяснили, что питание вне дома может негативно сказываться на организме человека. По мнению учёных, готовая еда в упаковках может способствовать…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что огромное количество мифов о Китае в российском сегменте Интернета вредят как китайской, так и российской…
Происшествия
Стали известны подробности жесткого ДТП с микроавтобусом и фурой на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. В результате аварии…
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В последние месяцы повестку дня наполнили новости о произволе полиции. Одним грубо подбрасывают наркотики, другим ломают ноги, третьих пытаются незаконно обвинить…
Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали, как снизить артериальное давление естественным путем. Этой теме посвящена публикация, появившаяся…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным…
Председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила премьер-министра Эфиопии Абие Ахмеда Али лауреатом премии мира "за его усилия по достижению…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Кирове, ограбление в Невинномысске…
Новое военное столкновение России с Европой неизбежно, оно должно произойти в первой половине текущего века. Соответствующий прогноз содержится в материале, который…
Новым послом Соединенных Штатов Америки в РФ станет заместитель государственного секретаря Майка Помпео Джон Салливан. Бывший американский посол в Москве Джон Хантсман…
Банда рэкетиров была осуждена за рэкет и вымогательства. После описания всех злодеяний осужденных, чебоксарское подразделение ГТРК в информационных выпусках неожиданно…
Срыв Украиной отвода войск в Донбассе связан с тем, что Киев заинтересован в продолжении конфликта. Такую точку зрения озвучил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой…
Министерство здравоохранения РФ раскрыло сведения по заболеваемости алкоголизмом в разных российских регионах. По данным Минздрава, более двух миллионов россиян…
План действий по урегулированию ситуации на Востоке Украины, предложенный министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках «Нормадского формата»…
Жаркое из блогов
Просил студентов проходить тест по политическим убеждениям, и результат предсказуемый, но хороший. Консерваторов довольно мало, меньшинство лево-либералы, большинство…
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе. Глава государства отметил, что представители ДНР и…
Известная российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая раскрыла секрет женственности. По её словам, девушка в любом возрасте должна выглядеть прекрасно и следить…
Московские синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, субботу, 12 октября, и воскресенье, 13 октября, теплую погоду, но ветреную. В первых выходной день температура…
Низкие зарплаты ученых академии наук республики Татарстан спровоцировали скандал. Научные сотрудники вышли на пикеты и забросали власти письмами. Заработок научных…
Спортсмен из Татарстана выставил на продажу золотую медаль. К ней прилагается благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина. Лот оценен в один миллион рублей.
Обозначены сигналы человеческого организма, которые предупреждают о приближении инсульта головного мозга. Соответствующую информацию озвучили специалисты, говорится…
Конструкторские бюро Миля и Камова буду Миля и Камова будут объединены в Национальный центр вертолетостроения. Об объединении двух легендарных КБ сообщается на сайте…
В Европарламенте проголосовали за резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах». Главное «действующее…
В сети вспомнили предсказание о будущем России, сделанное архиепископом Феофаном Полтавским, который являлся духовником семьи последнего императора Николая Второго…