В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно последним данным, подготовка к саммиту в настоящий момент идет на уровне помощников президентов, передает РИА "Новости".

По словам Дмитрия Пескова, которые он произнес ранее сегодня в рамках разговора с журналистами, вышеуказанную работу еще предстоит завершить, после чего главы государств будут самостоятельно принимать решение по точной дате встречи в "нормандском формате".