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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

, 15:38 [ «Аргументы Недели», ]

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
скриншот youtube-видео

Официальный Берлин ждет, что Анкара будет придерживаться соглашений с Евросоюзом. Это была реакция на угрозы Эрдогана пустить сирийских беженцев в Европу, если ЕС не прекратит осуждать его вторжение на территорию, подконтрольную курдам.

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с Евросоюзом», — это точная цитата представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Ее слова цитирует агентство РИА Новости.

С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу. Это была реакция на слова осуждения действий Турции, которая вторглась на подконтрльную курдам территорию Сирии.

Вторжение началось 9 октября. Турция назвала операцию «Источник мира». Ее целью стал разгром Рабочей партии Курдистана. Она запрещена официальной Анкарой.

В рамках операции турецкая армия нанесла несколько авиаударов по нескольким приграничным городам. В результате налетов пострадали мирные жители.

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