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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин: Зеленский не может обеспечить развод боевых сил в Донбассе

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Зеленский не может обеспечить развод боевых сил в Донбассе
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе. Глава государства отметил, что представители ДНР и ЛНР давали сигнал, но с обратной стороны никакого ответа не последовало.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит ... Представители непризнанных республик - ЛНР, ДНР - дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы", - передает слова Путина РИА Новости.

Российский лидер пояснил, что для решительных действий нужно проявить  "политическую волю". 

БА

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