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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский поддержал бандеризацию Украины

, 18:57 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский поддержал бандеризацию Украины
скриншот пресс-марафона Зеленского

Президент Украины заявил, что каждый человек, который сделал Украину независимой достоен увековечения памяти. Ему задали вопрос о бандеризации Укарины.

Скандальное заявление прозвучало в ходе пресс-марафона. Проблема увековечения имени националистов Бандеры и Шухевича стала одним из камней преткновения на международной арене для Украины. И если Европа в целом от этого только морщится, в Польше из-за это украинцев бьют за один только украинский язык.

Именно поэтому Зеленскому и был задан вопрос про героизацию националистов. Он долго собирался с мыслями, и судя по всему пытался придумать удачную фразу. И в конце концов разродился мнением.

«Каждый человек, который сделал Украину независимой, достоин увековечения памяти», — заявил Зеленский.

После этого Зеленский предложил увековечивать память современников. Среди прочих кандидатов президент Украины назвал Кличко.

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