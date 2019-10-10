Зеленский поддержал бандеризацию Украины

Президент Украины заявил, что каждый человек, который сделал Украину независимой достоен увековечения памяти. Ему задали вопрос о бандеризации Укарины.
Скандальное заявление прозвучало в ходе пресс-марафона. Проблема увековечения имени националистов Бандеры и Шухевича стала одним из камней преткновения на международной арене для Украины. И если Европа в целом от этого только морщится, в Польше из-за это украинцев бьют за один только украинский язык.
Именно поэтому Зеленскому и был задан вопрос про героизацию националистов. Он долго собирался с мыслями, и судя по всему пытался придумать удачную фразу. И в конце концов разродился мнением.
«Каждый человек, который сделал Украину независимой, достоин увековечения памяти», — заявил Зеленский.
После этого Зеленский предложил увековечивать память современников. Среди прочих кандидатов президент Украины назвал Кличко.