Захарова поставила Россию и Китай в пример другим странам

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что отношения между Россией и Китаем могут служить примером для всех стран.
Захарова заявила, что в период глобальных мировых изменений и потрясений отношения между Российской Федерацией и Китаем могут стать ориентиром для других государств, передаёт РИА Новости.
«Без сохранения стабильности, без сохранения "маяков" в международных отношениях не обойтись. Диалог между Россией и Китаем, вклад наших стран в международные отношения как раз является тем камертоном, на который мир может ориентироваться», - отметила Захарова.