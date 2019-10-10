Захарова поставила Россию и Китай в пример другим странам

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10 октября 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что отношения между Россией и Китаем могут служить примером для всех стран.

Захарова заявила, что в период глобальных мировых изменений и потрясений отношения между Российской Федерацией и Китаем могут стать ориентиром для других государств, передаёт РИА Новости.

«Без сохранения стабильности, без сохранения "маяков" в международных отношениях не обойтись. Диалог между Россией и Китаем, вклад наших стран в международные отношения как раз является тем камертоном, на который мир может ориентироваться», - отметила Захарова.