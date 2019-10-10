Зеленский рассказал, будет ли Украина поставлять воду в Крым

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10 октября 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не поднимала вопрос о поставке воды из Украины на территорию Крымского полуострова.

Глава Украины подчеркнул, что вода не будет поступать на полуостров по «Северо-крымскому каналу», передаёт РИА Новости. «Тему та сторона не поднимала. В этом вопросе мы защищаем Украину. Вопрос воды не обсуждался», - сказал Зеленский.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины. При этом Константинов отметил, что в Крыму сомневаются в безопасности украинской воды.