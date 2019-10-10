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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Зеленский признался, что его жена тоже была в списке сайта «Миротворец»

, 17:24 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский признался, что его жена тоже была в списке сайта «Миротворец»
скриншот пресс-марафона Зеленского

Супруга президента Украины была в списке портала «Миротворец». Потом эта информация была удалена. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, будет ли закрыт одиозный сайт. Впрочем, он больше не отвечал, а путался.

Про сайт «Миротворец» Зеленскому напомнили журналисты. Этот портал получил скандальную известность из-за публикаций персональных данных людей. В Европе уже давно звучат призывы в адрес украинских властей с требованиями закрыть скандальный сайт. Именно поэтому журналисты и спросили Зеленского будет ли закрыт «Миротворец».

«Один раз там была моя жена, потом ее оттуда сняли», — сообщил Владимир Зеленский, а потом начал отвечать: «Я как президент не могу открывать и закрывать сайты».

На самом деле, Зеленский больше путался, чем отвечал. Вторая часть его цитаты прозвучала после серии пространных философствований, о чем должен думать президент, что будет правильным, а что неправильным.

Каким образом удалось снять с Миротворца публикацию о жене, Зеленский не пояснил. Возможно, в работу сайта ему, все-таки, когда-то пришлось вмешаться.

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