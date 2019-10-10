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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Зеленский признался, что не контролирует ситуацию на Украине?

, 15:36 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский признался, что не контролирует ситуацию на Украине?
скриншот пресс-марафона Зеленского

Президент Украины признался, что не знает ничего о том, что его спрашивают журналисты. Поднимаемые вопросы имеют ключевое значение. И это признание означает, что президенту Украины не все докладывают.

Возможно, это просто, попытка уйти от ответов на вопрос. Но в политической системе это выглядит, как некомпетентность. Сейчас в Киеве проходит встреча журналистов с Зеленским. Ему задают вопросы, касающиеся Украины.

«Я не в курсе», — периодически отвечает президент Украины.

Вопросы касались различных аспектов украинской политики. От президента более уместным было бы услышать, что он как глава государства не может комментировать ситуацию. Но Зеленский заявил, что у него просто нет информации.

По сути, это признание качество управления государством уровня кухарки. Отсутствие информации у главы Украины означает отсутствие контроля.

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