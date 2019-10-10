Зеленский объяснил, почему не может опубликовать переговоры с Путиным

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10 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот пресс-марафона Зеленского

Президент Украины назвал себя главнокомандующим, а не телеведущим. Именно поэтому он не может опубликовать расшифровку телефонных с президентом России.

Зеленский не будет публиковать расшифровку переговоров с лидерами других государств, потому что он понимает какая на нем лежит ответственность. Об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.

«Я главнокомандующий, а не телеведущий», — ответил Зеленскому на вопрос журналиста, который предложил ему расскрыть подробности переговоров с Трампом: «Я не гонюсь за PR».

Но в целом, Зеленский пытался тактично обойти острые углы, отвечая на этот вопрос. Он появился после публикации расшифровки «июльского разговора» по распоряжению Дональда Трампа.

Обнародование беседы стало поводом для скандала. В ней Зеленский нелестно отозвался о европейских лидеров. Из-за этого на Украине появились призывы в адрес Зеленского опубликовать переговоры с трампом.