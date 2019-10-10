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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Зеленский объяснил, почему не может опубликовать переговоры с Путиным

, 15:29 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский объяснил, почему не может опубликовать переговоры с Путиным
скриншот пресс-марафона Зеленского

Президент Украины назвал себя главнокомандующим, а не телеведущим. Именно поэтому он не может опубликовать расшифровку телефонных с президентом России.

Зеленский не будет публиковать расшифровку переговоров с лидерами других государств, потому что он понимает какая на нем лежит ответственность. Об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.

«Я главнокомандующий, а не телеведущий», — ответил Зеленскому на вопрос журналиста, который предложил ему расскрыть подробности переговоров с Трампом: «Я не гонюсь за PR».

Но в целом, Зеленский пытался тактично обойти острые углы, отвечая на этот вопрос. Он появился после публикации расшифровки «июльского разговора» по распоряжению Дональда Трампа.

Обнародование беседы стало поводом для скандала. В ней Зеленский нелестно отозвался о европейских лидеров. Из-за этого на Украине появились призывы в адрес Зеленского опубликовать переговоры с трампом.

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