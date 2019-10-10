Зеленский объяснил, почему не трогает националистов в Золотом

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10 октября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео пресс-марафона Зеленского

С ними нужно говорить. Такую позицию высказала президент Украины в ходе встречи с журналистами. Зеленского спросили, планируется ли выбивать силой националистов из населенного пункта Золотое. Они заняли село. Это срывает процесс отвода войск на Донбассе.

Заявление о необходимости переговоров с националистами прозвучало в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве. Зеленский встречается с журналистами.

«Выбить силой и дурак может, это же неправильный подход», — пояснил Владимир Зеленский: «С ветеранами говорить надо».

Ответ выглядит, как уловка. Зеленский пытается оправдать отсутствие реакции официального Киева на действия националистов. В район Золотого должен был состояться отвод сил еще в понедельник. Однако этого не произошло из-за того, что населенный пункт был занят националистами.

Правоохранительные органы бузетеров не трогают. Из-за этого на Украине возникли подозрения о сговоре Зеленского, Коломойского и министра внутренних дел Украины Авакова (который курирует националистов).

Оправдания Зеленского выглядят достаточно иррациональными в контексте уже происходивших событий. Ранее националисты пытались сорвать поставки из России на Украину и заблокировать железнодорожный состав. В том случае полиция «разговаривать с ветеранами» не стала. Их попросту разогнали.