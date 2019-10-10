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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Белоруссия обвинила Россию в потере денег

, 13:58 [ «Аргументы Недели», ]

Белоруссия обвинила Россию в потере денег
фото: pixabay.com

Без малого миллиард долларов — в такую сумму оценены потери Белоруссии за 2019 и 2020 годы. Об этом заявил белорусский министр финансов Максим Ермолович.

Белоруссия потеряла 800 миллионов долларов по вине России. В такую сумму оценен ущерб от так называемого налогового маневра. Ущерб суммарный. Он учитывает показатели за два года.

«800 миллионов долларов с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики - по 400 млн в 2019 и 2020 годах», — заявил Максим Ермолович.

В начала года в России изменены правила в нефтяной отрасли. Они предусматривают поэтапный рост налоговых отчислений за добычу сырья. При этом снижаются акцизы на экспорт нефти и бензина.

Как сообщают белорусские СМИ, сейчас Минск ведет переговоры с Москвой о компенсации потерь.

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