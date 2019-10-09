Путин раскрыл секрет успеха на руководящем посту

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9 октября 2019, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с избранными губернаторами назвал качества, которыми должен обладать успешный руководитель. Глава государства отметил, что только такими действиями можно чего - то добиться.

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"... без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин пожелал политикам всегда чувствовать пульс жизни, а также усердно и напряжённо работать. Российский лидер отметил, что не сомневается в жизненном и профессиональном опыте новых глав регионов для эффективного исполнения своего долга.