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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп сказал, сколько США потратили на войну на Ближнем Востоке

, 17:57 [ «Аргументы Недели», ]

Трамп сказал, сколько США потратили на войну на Ближнем Востоке
скриншот twitter-странички Трампа

Решение отправить войска на Ближний Восток оказалось самым плохим за всю историю Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал сумму, которую американцы потратили на войну в регионе.

«Соединенные Штаты потратили 8 триллионов долларов на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке», — написал Дональд Трамп в своем twitter: «Тысяч наших отличных солдат погибли или получили ранения».

Президент США добавил, что теперь он возвращает солдат и технику на родину, и пояснил: «Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!»

Внешний долг США составляет 22 триллиона долларов. Он постоянно растет. Заявленные 8 триллионов — это больше одной трети всей суммы общего долга Соединенных Штатов.

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