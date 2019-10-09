Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на стихотворение музыканта и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения главы государства.
"Поэт имеет право на свое видение...", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов, правдиво ли описывают слова музыканта досуг Путина, пишет "Газета.ру".
Шнуров опубликовал в Instagram фотографию, на которой он изображён с удочкой на фоне озера, и написал следующие строки под постом:
"Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью..."
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