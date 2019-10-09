Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

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9 октября 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на стихотворение музыканта и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения главы государства.

Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири

"Поэт имеет право на свое видение...", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов, правдиво ли описывают слова музыканта досуг Путина, пишет "Газета.ру".

Шнуров опубликовал в Instagram фотографию, на которой он изображён с удочкой на фоне озера, и написал следующие строки под постом:

"Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошёл,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью..."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)9 Окт 2019 в 3:30 PDT