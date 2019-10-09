Стало понятным, почему Лукашенко назвал Донбасс конфликтом России и Украины

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9 октября 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Совет Европы рассматривает вопрос упрощения визового режима для Белоруссии. Это происходит на фоне недавнего скандального заявления Лукашенко. Белорусский лидер сказал, что война на Донбассе — это конфликт между Россией и Украиной.

Проект попал в список, который не требует дополнительного обсуждения. По правилам его должен одобрить Европарламент и Европейский совет. Только после этого Совет Европы принимает решение.

Сам список опубликован в базе данных Совета Европы. Документ рассматривается в среду. На момент написания текста он еще не был рассмотрен. Если его примут, шенгенские визы для белоруссов подешевеют до 35 евро. Кроме того, время рассмотрения вопроса выдачи виз сократится до 10 дней.

Это рассмотрение происходит на фоне странных сигналов, которые продуцирует Лукашенко. Он уже назвал войну на Донбассе конфликтов России и Украины, встретился с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и съездил на Украину, где провел переговоры с Зеленским.