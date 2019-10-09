Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Стало понятным, почему Лукашенко назвал Донбасс конфликтом России и Украины

, 17:04 [ «Аргументы Недели», ]

Стало понятным, почему Лукашенко назвал Донбасс конфликтом России и Украины
Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Совет Европы рассматривает вопрос упрощения визового режима для Белоруссии. Это происходит на фоне недавнего скандального заявления Лукашенко. Белорусский лидер сказал, что война на Донбассе — это конфликт между Россией и Украиной.

Проект попал в список, который не требует дополнительного обсуждения. По правилам его должен одобрить Европарламент и Европейский совет. Только после этого Совет Европы принимает решение.

Сам список опубликован в базе данных Совета Европы. Документ рассматривается в среду. На момент написания текста он еще не был рассмотрен. Если его примут, шенгенские визы для белоруссов подешевеют до 35 евро. Кроме того, время рассмотрения вопроса выдачи виз сократится до 10 дней.

Это рассмотрение происходит на фоне странных сигналов, которые продуцирует Лукашенко. Он уже назвал войну на Донбассе конфликтов России и Украины, встретился с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и съездил на Украину, где провел переговоры с Зеленским.

//картина дня

Политика

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на стихотворение музыканта и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения главы государства.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским нёс "сумасшедший характер".

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Питерский эксцентричный фудлегер Герман Стерлигов опубликовал необычное объявление о найме на работу. "Ищу страшненькую девочку дурочку. Которая никому не нужна. Которая…

//новости ан

//новости ан

Руководитель Сбербанка Герман Греф решил потратить 482 миллиона рублей на закупку программного обеспечения сразу после утечки данных владельцев кредитных карт. Тот случай…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…