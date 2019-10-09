Каждый россиянин старше пяти лет должен иметь отдельную комнату, предложили в Госдуме

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9 октября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин предложил внести изменения в законодательство для обеспечения людей старше пяти лет отдельной жилплощадью.

"Мы развернем массовое жилищное строительство, откроем доступ к молодежным кредитам, сменим законодательство и пересмотрим нормы жилплощади, чтобы каждый человек в возрасте старше пяти лет имел право на отдельную комнату", - передаёт слова политика АГН "Москва".

По его словам, подобные действия превратят и без того "сильную систему ЖКХ в мощный инструмент модернизации" .

Торощин добавил, что ещё можно привлекать студентов - архитекторов к проектам благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках дипломной практики или курсовых работ.