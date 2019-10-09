Националисты пытались прорваться в Золотое для срыва отвода войск

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9 октября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео из аккаунта Билецкого

Украинская полиция пресекла попытку вторжения в Золотое группы националистов. Они прорывались в село, чтобы сорвать отвод войск.

Видео распространил один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий. В кадре группа в сотню человек пытается продавить цепь полицейских. В какой-то момент звучит призыв командира спецназа: «К бою!»

После этого раздались щелчки затворов. Спецназ отошел на несколько шагов и принял изготовку к бою. Это остановило националистов.

Официальный Киев сумел приготовиться после сорвавшегося по вине националистов отвода войск. Об этом договорилась контактная группа в Минске. С этого планировалось начало процесса реального мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Отвод войск должен был состояться 7 октября в Золотом и Петровском. Однако в Золотое прибыла группа националистов, которые заявили, что никуда не уйдут. Из-за этого демарша отвод перенесся на 9 октября.

Националисты пригрозили поднять под ружье 20 тысяч человек и объявили добровольную мобилизацию. Вместо 20 тысяч в Золотое 9 октября прибыло около сотни человек. Их остановила полиция.

В комментарии к видео Билецкий назвал попытку прорыва националистов «мирной акцией» и написал: «Власть стреляет в украинских граждан!»

Власть не стреляла ни в граждан, ни в националистов. Их напугали обычные щелчки затворов автоматов.