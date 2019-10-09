Песков: Путин и Берлускони встретились в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились в Сочи в минувший вторник, 8 октября.
Подчеркивается, что встреча политиков прошла в первой половине дня, передает ТАСС. Пока не сообщается, какие темы они обсуждали.
Ранее информация о том, что Путин и Берлускони увиделись в Сочи появилась в соцсетях. До этого они встречались в Риме в рамках официального визита российского президента в Италию 4 июля.
Отметим, что Владимир Путин и Сильвио Берлускони регулярно поздравляют друг друга с днем рождения.