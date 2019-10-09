Песков: Путин и Берлускони встретились в Сочи

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9 октября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alberico/Fotogramma/Ropi

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились в Сочи в минувший вторник, 8 октября.

Подчеркивается, что встреча политиков прошла в первой половине дня, передает ТАСС. Пока не сообщается, какие темы они обсуждали.

Ранее информация о том, что Путин и Берлускони увиделись в Сочи появилась в соцсетях. До этого они встречались в Риме в рамках официального визита российского президента в Италию 4 июля.

Отметим, что Владимир Путин и Сильвио Берлускони регулярно поздравляют друг друга с днем рождения.