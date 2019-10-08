В Кремле не опровергли информацию СМИ о готовящихся губернаторских отставках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных грядущих отставках губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что ротация кадров происходит постоянно, но администрация не будет заранее анонсировать перестановки.
По словам Пескова, "обновление корпуса наверняка будет происходить и дальше", - сообщает URA.RU. Называть каких-то конкретных кандидатов на отставку официальный представитель Кремля не стал.
Газета "Коммерсант" ранее написала, что во второй половине октября в отставку могут уйти девять глав регионов, среди которых глава ХМАО Наталья Комарова.
Поменять губернаторов могут в тех регионах, где в будущем году запланированы выборы.