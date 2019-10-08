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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле не опровергли информацию СМИ о готовящихся губернаторских отставках

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле не опровергли информацию СМИ о готовящихся губернаторских отставках
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных грядущих отставках губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что ротация кадров происходит постоянно, но администрация не будет заранее анонсировать перестановки.

По словам Пескова, "обновление корпуса наверняка будет происходить и дальше", - сообщает URA.RU. Называть каких-то конкретных кандидатов на отставку официальный представитель Кремля не стал.

Газета "Коммерсант" ранее написала, что во второй половине октября в отставку могут уйти девять глав регионов, среди которых глава ХМАО Наталья Комарова.

Поменять губернаторов могут в тех регионах, где в будущем году запланированы выборы.

ИЧ

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