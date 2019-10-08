Стало известно сколько националистов захватили Золотое?

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8 октября 2019, 20:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео, на котором все четыре группы националистов, захвативших Золотое

По три человека на четыре окопа. Количество бойцов нацбата «Азов», (деятельность этой организации запрещена в РФ Верховным судом) которые сорвали развод сил, ограничено десятками. Такой вывод получается после просмотра видео, которое опубликовали националисты, захватившие населенный пункт Золотое.

Видео из Золотого опубликовали сами националисты. Они бравируют большим количеством бойцов, которые зашли в населенный пункт.

«Мы в Золотом, Вадик привет», — этими словами начинают свое обращение националисты: «Мы в Золотом. Мы не оставим село и будем его защищать. Нас тут очень много. Добровольцы, держать оборону!»

В съемках видео приняли участие четыре группы. Каждая из них находится в отдельном доме. Во всех эпизодах слова произносит старший, за его спиной стоят 12 человек.

Судя по всему, этими четырьмя группами и ограничивается количество националистов, которые захватили Золотое. «Дуже богатое» количество человек ограничено 48 бойцами и 4 командирами.

Националисты, предположительно, заняли 4 позиции. По армейским уставам дежурство организуется тремя сменами. Одна находится на посту, одна — отдыхающая, еще одна — бодрствующая.

На передовой, днем в дежурство могут вноситься какие-то коррективы. Ночь обычно делится между группами на три части. И в ночное время «дуже богатое» количество националистов в Золотом, на каждой позиции, не превышает 4 человек.

Населенный пункт Золотое стал известен после срыва перемирия. В минувший понедельник должен был произойти отвод сил от линии фронта на Донбассе в районе двух населенных пунктов: Золотое и Петровское. Накануне этого события в Золотое зашли националисты батальона "Азов". Они заняли боевые позиции и отказались оставлять населенный пункт.