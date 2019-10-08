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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

, 18:16 [ «Аргументы Недели», ]

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
скриншот видео с сайта Президента РФ

Лидеры Украины и США не поздравили президента России Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков, его слова цитирует агентство «РИА Новости» Сделал это с небольшим пояснением, которое выглядит, как небольшой намек.

Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что пока не видел среди поступивших телеграмм посланий от украинского и американского президентов.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского», — заявил Дмитрий Песков: «или их нет, или они могут поступить позже - здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать».

В обоих случаях отсутствие поздравлений объясняется вынужденным шагом. Трампу грозит импичмент. Зеленскому угрожают националисты, которым не понравились договоренности Киева о деэкскалации конфликта на Донбассе. Они уже даже объявили мобилизацию.

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