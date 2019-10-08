Спецпредставитель ОБСЕ напомнил Украине, что Крым - российский

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8 октября 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине, что Крым всегда был российским. Это вызвало бурю возмущения украинского посла. Тот даже немного растерялся. Но ему еще не привели главный довод: Крым никогда и не был украинским.

Сайдик напомнил участникам форума о том, что во времена СССР Крым находился в составе Российской Федерации. До этого полуостров принадлежал Российской империи.

Спецпредставитель главы ОБСЕ уточнил, что это лишь его частное мнение. Как официальное лицо, он не может комментировать ситуацию с Крымом. Позиция Сайдика не понравилась украинскому дипломату, который также присутствовал на форуме.

«Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса», — заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба: «Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ».

Полный ответ, Александру Щерба, возможно, не понравился бы еще больше. Украина вошла в ООН в 1945 году в тех границах, которые были на тот момент. Крым был передан ей в 1954 году. Согласно международному законодательству полуостров принадлежал СССР.

Корреспондент АН пытался найти информацию о том, подавала ли в ООН Украина после развала СССР документы, уточняющие ее границу. Но ни документов, ни информации об этом найти не удалось.

Если официальный Киев до 2014 года, действительно, так и не удосужился уточнить границы Украины, то с точки зрения международного законодательства Крым и не был никогда украинским. Он принадлежал СССР, а наследницей Советского Союза стала Российская Федерация.

То, что полуостров некоторое время на политических картах иногда рисовался, как украинская территория, так это не юридический документ, а просто рисунок. Автомобилисты иногда дают поездить другим людям на своих машинах. Но это не значит, что хозяином автомобиля стал новый водитель. Это значит, просто, ему дали немного порулить.

Если Украина, действительно, не подавала в ООН уточняющие территорию документы, то полный ответ Сайдика, украинскому послу не понравился бы еще больше.