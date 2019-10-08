Вениамин Кондратьев поднялся на одну строчку в списке влияния глав субъектов РФ

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8 октября 2019, 14:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составила список влияния глав субъектов РФ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в этот раз поднялся на один пункт - с 17-й на 16-ю строчку набрав 5,50 баллов.

В списке первой тройки лидеров - мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Единый день голосования, международные форумы, инфраструктурные проекты, публичные скандалы, все это влияло на позиции сентябрьского рейтинга в 2019 году.

Напомним, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев 30 сентября приняли участие в открытии крупнейшего на юге предприятия кондитерских изделий.

Касаемо выборов на Кубани, эксперты считают, что они прошли спокойнее чем в других регионах.