Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

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7 октября 2019, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия

Глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером. Переговоры состоялись в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что инициатором стала американская сторона. Суть разговора министров обороны России и Соединённых Штатов не раскрывается, передаёт РИА Новости.

«Седьмого октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», - сообщили в оборонном ведомстве России.