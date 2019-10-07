В Челябинске утвердили конкурсную комиссию на выборы главы

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7 октября 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В составе конкурсной комиссии — восемь человек, которые вынесут решение о том, кто станет главой Челябинска.

В состав комиссии вошли: Анатолий Векшин, вице-губернатор по внутренней политике, Алексей Фартыгин, заместитель руководителя аппарата губернатора, Виталий Шиков, начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области, Анатолий Брагин, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Галина Киреева, депутат Челябинской городской думы, Олег Иванов, депутат Челябинской городской думы, генеральный директор ООО «Управляющая компания «АльфаСтрой», Денис Лапотышкин, депутат Челябинской городской думы, Олег Толмачев, депутат Челябинской городской думы, директор ООО «Национальная водная компания «Ниагара».

Как отметил губернатор Алексей Текслер, при формировании комиссии учитывается профессиональный опыт ее членов, в том числе опыт государственного и муниципального управления. Отметим, что пока не определена дата заседания комиссии по выбору главы Челябинска. По словам спикера Гордумы Андрея Шмидта, скорее всего, это случится в декабре.