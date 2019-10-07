В Кремле объяснили, почему президенту и премьер-министру увеличили зарплату

//Политика 13+

7 октября 2019, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября текущего года на 4,3% увеличивается сумма денежного вознаграждения президента и премьер-министра страны.

Сообщение о повышении зарплат президента и премьера прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, такое решение обусловлено плановой индексацией, передаёт РИА Новости.

"Да, плановая индексация", - подтвердил Песков.

Повышение зарплат также коснулось генпрокурора страны Юрия Чайку и главу следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.