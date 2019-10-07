В Чечне прокомментировали информацию о попытке отравления Кадырова

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7 октября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов ответил, действительно ли на главу Чеченской Республики готовилось покушение. Информация об этом появилась в Telegram в понедельник, 7 октября.

«Я слухи не комментирую», - заявил Каримов, тем самым дав понять, что появившаяся информация является просто домыслами.

Беспокойство за здоровье Рамзана Кадырова появилось после того, как он перестал появляться на публичных мероприятиях. При этом министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, что глава Чечни болен сезонным ОРЗ. «Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», - передаёт Lenta.Ru слова Сулейманова.