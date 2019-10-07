Россия теряет Лукашенко?

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7 октября 2019, 14:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Лукашенко и Зеленский со скриншота youtube-видео

Президент Белоруссии начал активно ездить по государствам, которые либо называют Россию врагом, либо выступают с какими-либо претензиями. После Украины Александр Лукашенко направился в Грузию. И там, и там белорусский лидер признался в особо теплых чувствах к этим государствам. В контексте странного поведения главы Беларуси на недавнем саммите ЕАЭС это смотрится достаточно двусмысленно.

В Грузии Лукашенко встретился с экс-президентом этой страны Георгием Маргвелашвили. В ходе встречи президент Белоруссии и заявил, что у белоруссов сложилось особо хорошее отношение к грузинам.

Предыдущий визит у Лукашенко состоялся на Украину. Это была первая очная встреча президента Белоруссии с украинским коллегой. И там Лукашенко подчеркивал братское отношение к украинцам.

О чем президент Белоруссии собирается договариваться с грузинами, пока еще не известно. С Украиной Лукашенко в том числе обговаривал вопросы совместного развития ракетно-ядерного производства.

Что Грузия, что Украина уже давным-давно объявили о выходе из СНГ. Официальный Тбилиси формально сохраняет условный нейтралитет и не отказывается от партнерства с Москвой. Однако там еще помнят, как Россия в 2008 году не позволила Тбилиси уничтожить Южную Осетию и Абхазию. Киев и вовсе декларирует войну с Москвой.

А на недавнем саммите ЕАЭС Лукашенко отказался принять участие в дружеском селфи с другими лидерами союза. Тогда его поведение формально было объяснено нелюбовью к селфи. Однако ранее президент Белоруссии от селфи не отказывался. В сети есть фото, на котором он позирует в компании с журналисткой.

Всё это странные политические сигналы, которые исходят от официального Минска. В контексте новости о снижении стоимости визы в страны Евросоюза для белоруссов они выглядят достаточно двусмысленно. В заголовках белорусских СМИ мелькали фразы об облегчении визового режима для Белоруссии.

Россия теряет Лукашенко. Это ощущение возникает от цепочки упомянутых событий. Вывод пока еще не напрашивается сам собой. Пока он лишь предполагается. Лукашенко опытный политик. Он понимает, что может потерять очень многое, если разорвет отношения с Россией и перейдет в стан антироссийской риторики.

Еще точнее, он может потерять все. Благополучие государства во многом зависит от экспорта. Единственные внешнеторговые плюсы, которые пока есть у Белоруссии — завод по производству карьерных грузовиков и компьютерная игра. Все остальное на зарубежных рынках малоконкурентноспособно.