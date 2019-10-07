В Сети опубликован список подарков Путина на день рождения

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7 октября 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

В понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует свой 67-ой день рождения. Перечислен список подарков, которые дарили главе государства.

СМИ: опубликовано видео отдыха Путина в сибирской тайге

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Путина и пообещал преподнести на саммите в Ашхабаде в подарок бочку вина собственного изготовления.

"Топ" подарков российского лидера занимают "живые" подарки. В 2000 г. министр обороны Сергей Шойгу преподнёс Путину щенка лабрадора - чёрный пёс по кличке Кони. В 2007 году собака обнюхала Ангелу Меркель, чем напугала немецкого политика, пишет ФБА "Экономика сегодня".

В 2010 г. президенту подарили щенка болгарской овчарки каракачанской породы, который получил имя Баффи, а позже щенка традиционной японской породы акита-ину по имени Юмэ - "Мечта".

В 2008 г. Путин получил на день рождения коробку с уссурийским тигренком, которую глава государства отправил в зоопарк Геленджика.

Также российскому лидеру дарили арабских скакунов, орловского рысака, жеребца ахалтекинской породы и даже мини-лошадку.

Президент Аргентины Кристина де Киршнер подарила Путину бандонеон, а Ангела Меркель преподнесла ему внушительных размеров часы с кукушкой.

В 2018 г. аграрии подарили главе государства саженцы яблонь.

А вот во время своего визита в Индонезии Путину участники саммита спели песню "Happy Birthday to You" под аккомпанемент хозяина мероприятия - президента Сусило Бамбанго Юдойоно.

Однако все подарки отправляются в президентскую библиотеку и являются собственностью государства. По закону глава государства может взять себе только тот подарок, стоимость которого не превышает пяти МРОТ.