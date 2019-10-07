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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Сергей Лавров прибыл в Ирак

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров прибыл в Ирак
фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник прибыл в Ирак с первым за последние пять лет визитом. Известно, что правительственный борт уже приземлился в Багдаде.
 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита Сергея Лаврова в Ирак состоятся его встречи с руководством страны и Курдского автономного района. Стороны обменяются мнениями по важнейшим аспектам ближневосточной повестки дня.
 
Как сообщает РИА "Новости", особое внимание будет уделено наращиванию сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму.
ЕТ

//картина дня

В мире

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