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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Военный эксперт о количестве танков РФ: "любая гибридная война может перерастать в нормальную"

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Военный эксперт о количестве танков РФ: "любая гибридная война может перерастать в нормальную"
фото: сайт Минобороны РФ

Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов объяснил, зачем России нужны 22 тысячи танков. По его словам, большое количество бронированных боевых машин необходимы для уничтожения потенциального противника.

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"Любая гибридная война в конце концов имеет свойство перерастать во вполне нормальную. И в таком случае нам понадобятся танки как главная ударная сила сухопутных войск", - передаёт его слова URA.RU.

Хлопотов отметил, что большая часть танков стоит на хранении и ждёт своего момента. Он добавил, что это на самом деле не очень "громадное число" боевых машин.

"Остальное у нас на всякий случай", - заключил эксперт.

БА

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