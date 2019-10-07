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7 октября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов объяснил, зачем России нужны 22 тысячи танков. По его словам, большое количество бронированных боевых машин необходимы для уничтожения потенциального противника.

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"Любая гибридная война в конце концов имеет свойство перерастать во вполне нормальную. И в таком случае нам понадобятся танки как главная ударная сила сухопутных войск", - передаёт его слова URA.RU.

Хлопотов отметил, что большая часть танков стоит на хранении и ждёт своего момента. Он добавил, что это на самом деле не очень "громадное число" боевых машин.

"Остальное у нас на всякий случай", - заключил эксперт.