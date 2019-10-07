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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

СМИ: опубликовано видео отдыха Путина в сибирской тайге

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: опубликовано видео отдыха Путина в сибирской тайге
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу совершил прогулку по сибиркой тайге накануне своего дня рождения. Российскому лидеру в понедельник, 7 октября, исполнилось 67 лет.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в выходные был в Сибири, где наслаждался "природой и осенней тайгой". Видео с прогулкой Путина опубликовал портал Life.

На кадрах видно, что президент и глава оборонного ведомства совершили поход в горы, где утроили небольшой пикник на природе. Также Путин во время отдыха собирал грибы и ездил по тайге на внедорожнике.

"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве", - задумался Шойгу во время привала, выкопав небольшой куст брусники. 

"Надо стремиться, во всяком случае", - отметил Путин.

БА

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