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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Еще один разведчик пожаловался на Трампа и Зеленского

, 17:53 [ «Аргументы Недели», ]

Еще один разведчик пожаловался на Трампа и Зеленского
скриншот youtube-видео

Похоже импичмент Трампу все-таки грозит. В США появился еще один разведчик, который располагает компроматом на Трампа. До сих пор отставка президента США имела слабые перспективы. Она была построена на предположениях первого разведчика. Второй утверждает, что него есть данные из первых рук, которые подтверждают предположения коллеги.

С громким заявлением выступил юрист Марк Зейд, который защищает интересы второго разведчика, как адвокат. Его подопечный «располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя».

Новая жалоба уже подана на стол главного инспектора разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону. В ней упоминаются детали и обстоятельства «июльского разговора» Трампа и Зеленского, который уже привел к инициации импичмента Трампа.

Новые детали пока не разглашаются. Американские СМИ сообщили, что Аткинсон пока еще не обращался к представителям парламента, которые занимаются импичментом.

«Июльский разговор» Трампа и Зеленского стал поводом для большой информационной шумихи. Президента США обвинили в попытке давления на Зеленского с тем, чтобы заставить его начать уголовное расследование против сына Джо Байдена. Байден является основным конкурентом Трампа на грядущих выборах.

В результате скандала демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Но эта отставка выглядела весьма призрачной. По большому счету, попытка демократов была построена на предположениях первого заявителя. Теперь обещаются «конкретные данные», которые подтверждают предположения.

На самом деле, все выглядит, как попытка вынудить Трампа изрядно понервничать и выкинуть какой-нибудь фортель в канун выборов. Они состоятся в следующем году. Первые обвинения уже спровоцировали его на обнародование расшифровки скандального «июльского разговора». Это стало международным скандалом, и показало Трампа в не лучшем свете перед всем миром. Он нарушил дипломатический кодекс этики, который предполагает тайну ведения переговоров между лидерами различных стран.

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