Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

//Политика 13+

6 октября 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский президент Владимир Путин признался, что его не интересует положение, в которое попал глава Украины Владимир Зеленский после публикации стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Об этом Путин заявил журналисту NBC News во время проведения Российской энергетической недели, передаёт РИА Новости. Глава государства посоветовал обратиться с подобным вопросом непосредственно к Зеленскому.

“Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его”, - ответил Путин на вопрос иностранного журналиста.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, в которую попал украинский президент. Российский премьер-министр считает, что Зеленский оказался между Республиканской и Демократической партией США.