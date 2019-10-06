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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского
Фото: соцсети

Российский президент Владимир Путин признался, что его не интересует положение, в которое попал глава Украины Владимир Зеленский после публикации стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Об этом Путин заявил журналисту NBC News во время проведения Российской энергетической недели, передаёт РИА Новости. Глава государства посоветовал обратиться с подобным вопросом непосредственно к Зеленскому.

“Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его”, - ответил Путин на вопрос иностранного журналиста.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, в которую попал украинский президент. Российский премьер-министр считает, что Зеленский оказался между Республиканской и Демократической партией США.

АБ

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