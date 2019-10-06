Песков объяснил, почему Путин ответил грузинской журналистке

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6 октября 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Песков со скриншота youtube-видео

Пресс-секретарь президента России дал пояснение причины, по которой Путин дал комментарий корреспонденту телеканала «Рустави 2». Об этом сообщило агентство ТАСС.

Путин всегда открыт для общения с журналистами, если вопрос кажется важным. Такими словами Дмитрий Песков объяснил мотивы неожиданного поведения Президента России.

«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави», — процитировало агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Поводом для пояснения стал случай на саммите ЕАЭС, он проходил в столице Армении Ереване. Владимир Путин направлялся в здание, где проводились мероприятия. В этот момент грузинская журналистка выкрикнула вопрос: «Когда Россия начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии».

Президент ответил: «Когда мы примем такое решение».