МИД РФ выразил протест в связи с задержанием в США и допросом депутата Госдумы

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6 октября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Leonid Faerberg, globallookpress.com/

МИД РФ заявил "решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая 5 октября была задержана в аэропорту в Нью-Йорке агентами ФБР и подвергнута допросу.

В Госдуме назвали допрос спецслужбами США депутата Юмашевой "циничной провокацией"

Российская дипломатия считает задержание российского парламентария очередной враждебной акции против России и ее представителей. В МИДе считают, что акция - явно нацелена "на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений".

Инга Юмашева в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб", - говорится в сообщении МИД.

Сотрудник ФБР допрашивал Ингу Юмашеву около часа. В МИДе "глубоко возмущены произошедшим". "Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна", - заключили в внешнеполитическом ведомстве.