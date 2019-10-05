США предостерегли Турцию от нападения на курдов

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5 октября 2019, 22:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Пентагон на фото: pixabay.com

Пентагон обеспокоен намерениями Турции начать операцию против курдов. Об этом завил представитель пресс-службы американского военного ведомства Шон Робертсон.

Поводом для реакции Пентагона стало заявление Эрдогана. Президент Турции анонсировал операцию на подконтрольных курдам территории Сирии.

Ранее Анкара и Вашингтон координировали свои действия в зоне эскалации конфликта. Они совместно договаривались с курдами и добились вывода курдских формирований из одного из районов.

Позднее Анкара заявила о том, что концессия с Вашингтоном не принесла ожидаемые результаты и объявила о начале самостоятельных действий.

Уже после этого Эрдоган и заявил о возможном вторжении на территорию, подконтрльную курдам. В свою очередь, те ответили угрозами развязывания полноценной войны. Об этом уже сообщалось ранее.