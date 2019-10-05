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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

Американцы сорвали переговоры с КНДР

, 21:25 [ «Аргументы Недели», ]

Американцы сорвали переговоры с КНДР
Трамп и Ким Чен Ын на скриншоте youtube-видео

Американские переговорщики явились с пустыми руками. Это стало причиной прекращения консультаций между США и КНДР. С обвинениями выступили представители Северной Кореи.

Консультации были прерваны по инициативе северокорейских переговорщиков. Однако сорвали переговоры, по большому счету, Соединенные штаты. Рабочие консультации проходили в Швеции. Обе стороны заранее заявили свои позиции. Американцы к встрече не подготовились.

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров», — обрушился с обвинениями посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль.

Нынешние рабочие консультации стали продолжением прошлогоднего саммита США-КНДР. Стороны встречались в Сингапуре. Тогда США и Северная Корея договорились о взаимных обязательствах. Они предполагали выстроение двусторонних отношений. В ходе переговоров обсуждалась ядерная программа КНДР.

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