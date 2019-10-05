Медведев рассказал о выгодном сотрудничестве России и Кубы

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5 октября 2019, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдумы РФ

Премьер–министр России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не идёт речь о безвозмездной помощи Кубе со стороны России. По его словам, отношения между государствами стали приобретать не только дружеский, но и прагматичный характер.

«Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может», – передаёт слова главы кабмина телеканал «Россия 24».

Премьер–министр отметил, что отношения современных государств должны нести выгодный характер. Медведев добавил, что сейчас «кубинские друзья» расплачиваются с долгами перед Россией.

« … он [глава Кубы Мигель Диас-Канель] несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все погасим», - пояснил он.

Напомним, что Дмитрий Медведев 3–4 октября провел встречи с кубинскими властями.