"Демократы и администрация обидятся", - Медведев не завидует положению Зеленского в ситуации с импичментом Трампа

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5 октября 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдумы РФ

Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал о положении, в которое попал украинский лидер Владимир Зеленский.

Медведев считает, что даже в случае импичмента действующего президента ничего сверхъестественного в США не произойдёт из–за достаточно сбалансированной политической системы государства.

«Американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна … И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру … Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно … зарубились не на шутку», – пояснил премьер в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Однако глава кабмина заявил, что Зеленскому в данной ситуации не завидует. По его словам, президент находится в непростом положении.

«Если он продолжит расследование … тогда на него обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается в американские выборы … Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа», – отметил он.