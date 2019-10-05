Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

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5 октября 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Дональд Трамп со скриншота youtube-видео

Президент США вел себя чересчур подобострастно, когда впервые разговаривал с Путиным. Об этом сообщила The Washington Post. О тональности телефонной беседы американским журналистам рассказали помощники Дональда Трампа.

Трамп называл Путина великим лидером. Американский президент рассыпался в извинениях за то, что не позвонил раньше. Путин был корректен и последователен. В свою очередь Трамп перескакивал с темы на тему.

«Он вел себя, как «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что Вы пожелали говорить со мной», — пересказала The Washington Post в материале, который опубликован на первой полосе.

Первый разговор Трампа и Путина состоялся спустя неделю после инаугурации президента США. В последующих беседах американский лидер уже освоился. Он был менее подобострастен, но продолжал заискивать. Во время одного из разговора Трамп даже попросил у Путина совета, как ему наладить дружественные отношения с Ким Чен Ыном.