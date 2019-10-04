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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп отменяет визы для граждан Польши

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп отменяет визы для граждан Польши

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил в пятницу, 4 октября, что для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим.

Таким образом, Польше предоставили доступ к программе безвизового въезда Госдепа США. Теперь поляки смогут посещать Соединенные штаты Америки без виз в целях бизнеса или туризма на срок до 90 дней.

Напомним, в конце сентября текущего года, когда президент Польши Анжей Дуда прилетал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Как сообщает RT, безвизовый въезд могут ввести уже до конца 2019 года.

АС

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