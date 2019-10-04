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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Паспорта российских дипломатов так и не вернулись из посольства США

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Паспорта российских дипломатов так и не вернулись из посольства США

Посольство США пока не вернуло документы девяти российским дипломатам и сенатору Константину Косачеву. Сейчас этим вопросом занимается МИД. Об этом сообщил журналистам сам сенатор.

"На сегодняшний день паспорт мне не возвращен, хотя все сроки уже вышли. Сейчас этим вопросом занимается МИД России. Мой паспорт до сих пор находится в американском посольстве", - отметил господин Косачев.

Документы были поданы 31 июля, хотя обычно направляются за 3 недели до даты предполагаемой поездки. В случае сенатора запрашивалась годовая многократная виза с первым въездом на 11 дней начиная с 23 сентября.

"Американцы, не оформив визу вопреки своим обязательствам перед ООН, сорвали мое участие в сессии Генассамблеи ООН <...>. Теперь дополнительно усугубляют проблему, не возвращая паспорт", - сказал Косачев.

Девяти сотрудникам российского МИДа, которые должны были отправиться в ООН 24 сентября, также до сих пор не вернули паспорта - все документы по-прежнему находятся на рассмотрении в американском посольстве.

АС

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