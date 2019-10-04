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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков оценил исследование о падении дохода среднего класса из-за рождения ребёнка

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Песков оценил исследование о падении дохода среднего класса из-за рождения ребёнка
фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента  РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о падении доходов среднего класса последние пять лет. В проведенном ВШЭ исследовании говорится, что для выбывания из него достаточно просто завести ребёнка. 

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"Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что при разработке определённых мер все министерства и ведомства учитывают исследования и опросы, которые проводятся среди населения. Песков добавил, что исследование ВШЭ - это лишь одна из точек зрения, которая говорит о существующей проблеме. Однако, по его словам, оценивать работу правительства и президента по одному критерию неверно.

"Безусловно, какие-то параметры иногда не выполняются, это очевидно ... Но еще раз повторяю, это все принимается во внимание", -заключи он.

БА

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