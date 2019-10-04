Путин заявил о невозможности сдерживать Китай

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4 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не в состоянии сдерживать Китай. Глава государства отметил, что это "по определению невозможно", сообщает kp.ru.

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"По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон", - пояснил российский лидер.

Путин считает, что усилия в данном направлении деструктивны и вредны, потому что Восточная Азия активно развивается, притягивая к себе новых игроков.

"У меня очень близкие, я без преувеличения говорю, дружеские отношения ... сложились с лидером Китая, господином Си Цзиньпином. Я вижу, какого мирового уровня эта политика. Все они понимают, все знают, и в принципе готовы к реакциям на любое развитие событий ... Если они говорят, что они чего то не понимают, они не хотят, чтобы вы знали, что они понимают", - заключил президент, передаёт ТАСС.