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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин заявил о невозможности сдерживать Китай

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил о невозможности сдерживать Китай
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не в состоянии сдерживать Китай. Глава государства отметил, что это "по определению невозможно", сообщает kp.ru.

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"По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон", - пояснил российский лидер.

Путин считает, что усилия в данном направлении деструктивны и вредны, потому что Восточная Азия активно развивается, притягивая к себе новых игроков.

"У меня очень близкие, я без преувеличения говорю, дружеские отношения ... сложились  с лидером Китая, господином Си Цзиньпином.  Я вижу, какого мирового уровня эта политика. Все они понимают, все знают, и в принципе готовы к реакциям на любое развитие событий ... Если они говорят, что они чего то не понимают, они не хотят, чтобы вы знали, что они понимают", - заключил президент, передаёт ТАСС. 

БА

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