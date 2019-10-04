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4 октября 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что верит в обещание украинского лидера Владимира Зеленского закончить кровопролитие на Донбассе.

"И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений", - передаёт слова Путина RT.

Глава государства считает, что Зеленский искренен в своих желаниях и стремлении. Путин отметил, что украинскому лидеру стоит искать компромиссы и договариваться со всеми членами общества, несмотря на их позицию.