Путин рассказал о том, как России удалось избежать гражданской войны

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3 октября 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о том, как РФ в 90-е годы смогла избежать гражданской войны. Путин заявил о готовности России подписать договор о транзите газа с Украиной при определенных условиях

По его словам, в тот период Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. И лишь благодаря мужеству и патриотизму россиян страна смогла отойти от грани, за которой ее мог ожидать распад государственной системы.

Как отметил глава государства, наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. Российский лидер вспомнил, что тогда угроза буквально висела в воздухе и все россияне, безусловно, это чувствовали.

"Мы погрузились в бездну крупномасштабной гражданской войны. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул лидер российского государства Владимир Путин.